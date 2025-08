Milan, anche Loftus-Cheek esalta Allegri: "Un allenatore fantastico, ha creato un clima da grande squadra"

La stagione appena iniziata potrebbe essere quella del rilancio di Loftus-Cheek. Messo subito al centro del progetto da Allegri, l'inglese è andato in gol col Liverpool in un'amichevole che ha visto il Milan vincere per 4-2: "Bisogna essere cauti, si tratta di calcio d'estate e lo sappiamo bene - le parole del centrocampista a La Repubblica -. Resta il fatto che il Liverpool è una delle squadre migliori del mondo ed è sempre difficile. La cosa positiva è che abbiamo giocato molto bene in una partita davvero complicata. Noi fuori dalla Champions? Ci può aiutare fisicamente, almeno dal mio punto di vista. Noi siamo il Milan e in Europa dobbiamo tornarci".