Milan, in programma un contatto con il Manchester United per Rashford

Il Milan tenta l'accelerata per Marcus Rashford. La cessione di Okafor al Lipsia ha fatto ufficialmente spazio all'attaccante inglese e ora i rossoneri sono al lavoro per convincere il Manchester United: secondo Sky Sport UK è in programma un incontro, o quanto meno un contatto a distanza, tra le due dirigenze, per provare a trovare una quadra. I Red Devils preferirebbero cedere l'attaccante in prestito, nonostante al momento sia ai margini del progetto, ma sono disposti ad accollarsi una buona parte del suo ingaggio.