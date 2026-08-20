Moreira: "Che shock la chiamata del Milan, sono arrivato nel momento giusto"

"L'arrivo al Milan? Sono rimasto scioccato. Giocare nel Milan vuol dire vincere trofei e far parte di un club dalla storia gloriosa, in cui hanno militato tanti grandi campioni. Il Milan è un grande club con determinate aspettative e questo è il momento giusto per me per arrivare qui". Prime parole da giocatore rossonero di Diego Moreira, arrivato a titolo definitivo dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 5 di bonus (al club francese anche il 10% sulla futura rivendita del giocatore). "Darò tutto per i miei compagni in campo e in allenamento, cercando di far felici i nostri tifosi - ha detto ai canali ufficiali del club l'esterno belga, che ha firmato con il Milan fino al 30 giugno 2031 - Per me è importante essere felice e cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, vincere il campionato e tutto quello che sarà possibile vincere".
E ancora: "La gente mi vede sui social, lì rido e ballo sempre, ma non significa che io sia sempre così. So bene quando è ora di lavorare. So cosa voglio dalla mia vita e dalla mia carriera, so cosa serve per avere successo e raggiungere i miei obiettivi. So cosa voglio e dove voglio arrivare, so cosa devo fare e lo farò. Io sorrido sempre, sono sempre felice e cerco di rendere allegre le persone. Gioia è la parola migliore per descrivere me stesso, è il mix di culture e delle mie origini che fa di me la persona che sono". In mattinata Moreira ha svolto il primo allenamento con la maglia rossonera e sarà già a disposizione per l'esordio in campionato a Torino contro i granata, in programma domenica 23 alle 20.45. Indosserà la maglia numero 22.