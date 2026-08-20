Moreira: "Che shock la chiamata del Milan, sono arrivato nel momento giusto"

E ancora: "La gente mi vede sui social, lì rido e ballo sempre, ma non significa che io sia sempre così. So bene quando è ora di lavorare. So cosa voglio dalla mia vita e dalla mia carriera, so cosa serve per avere successo e raggiungere i miei obiettivi. So cosa voglio e dove voglio arrivare, so cosa devo fare e lo farò. Io sorrido sempre, sono sempre felice e cerco di rendere allegre le persone. Gioia è la parola migliore per descrivere me stesso, è il mix di culture e delle mie origini che fa di me la persona che sono". In mattinata Moreira ha svolto il primo allenamento con la maglia rossonera e sarà già a disposizione per l'esordio in campionato a Torino contro i granata, in programma domenica 23 alle 20.45. Indosserà la maglia numero 22.