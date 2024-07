Zirkzee tra Milan e Manchester United: "Ci rivediamo in Italia? Non so..."

Scenari di mercato

L'attaccante olandese ha risposto "vediamo" ai giornalisti che hanno chiesto di una sua possibile permanenza in Serie A. I Red Devils pronti a pagare la clausola al Bologna

© afp "Non lo so, vediamo". A metà tra l'ovvia diplomazia da mercato e il dubbio di chi forse non ha ancora deciso, questa è stata la risposta di Joshua Zirkzee ai giornalisti che chiedevano se ci fosse la possibilità di vederlo in Italia. Sull'attaccante del Bologna resta sempre il Milan, ma è irrisolta la questione delle commissioni all'agente; il Manchester United, invece, sarebbe pronto a puntare tutto sull'olandese pagando al Bologna la clausola da 40 milioni.

Intercettato dai giornalisti di Sportitalia al termine della partita di Euro 2024 tra Olanda e Turchia, l'attaccante non si è ovviamente sbilanciato. Il Milan resta alla finestra: i rossoneri non hanno intenzione di pagare i 15 milioni di commissioni chiesti dall'agente Kia Joorabchian e da questo punto di vista non ci sono novità. I rossoneri restano vigili sul giocatore, che piace a Fonseca ed è sempre considerato l'obiettivo principale per ereditare la maglia numero 9 lasciata da Giroud, ma si muovono anche in altre direzioni: l'interesse per Alvaro Morata, ad esempio, è concreto, con lo spagnolo che per esperienza e qualità è più di una semplice alternativa. Il rischio di vedere Zirkzee salutare l'Italia, infatti, c'è e non va sottovalutato.

Secondo i media britannici il Manchester United farebbe sul serio e sarebbe pronto a pagare al Bologna la clausola da 40 milioni. Per i Red Devils, infatti, la punta olandese è una priorità. Al punto che l'allenatore Ten Hag avrebbe anche parlato col giocatore e con l'agente. E anche in questo caso resta da capire il nodo commissioni: cosa chiede l'iraniano e quali sono le disponibilità del club inglese.

Al momento, dunque, Zirkzee sembra essere a metà strada tra la Serie A e la Premier, in attesa della fine degli Europei e di una maggior chiarezza. Quello che sembra certo ormai è l'addio al Bologna, dopo la favolosa cavalcata che portato gli emiliani in Champions.