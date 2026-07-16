Dybala, ecco il nuovo contratto con la Roma: tutti i bonus per presenze e gol

16 Lug 2026 - 11:30
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Paulo Dybala © Getty Images

Paulo Dybala © Getty Images

Quando sembrava ormai a un passo dall'addio, un finale di stagione da fuoriclasse ha regalato a Paulo Dybala e alla Roma un altro anno insieme, con un contratto a cifre più ragionevoli ma con tanti bonus presenti al suo interno. 

Il prolungamento della Joya fino al 2027 prevede una parte fissa di 2,2 milioni, ai quali vanno aggiunti numerosi gettoni legati alle presenze: 100 mila euro per ogni titolarità da almeno 45 minuti fino a un massimo di 2 milioni di euro, e dalla ventunesima presenza in poi, il bonus salirà a 150 mila. Per quanto riguarda gli ingressi dalla panchina, il compenso sarà di 75 mila euro, cifra che salirà a 100 mila dalla ventesima presenza da subentrato. 

Dybala percepirà anche un bonus di 100 mila euro per ogni 5 tra gol e assist, arrivando fino a un milione se riuscisse a mettere a referto 30 tra reti e passaggi chiave nel corso della stagione.

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