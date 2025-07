Il Milan ha scelto Pubill, Tare vuole chiudere a giorni. Sondaggio per Mateta

Sul fronte offensivo, c'è da registrare un sondaggio del Milan per Jean-Philippe Mateta, attaccante 28enne molto forte fisicamente e sotto contratto con il Crystal Palace fino al 2027. Il francese, che nell'ultima stagione ha totalizzato 17 gol in tutte le competizioni (14 solo in Premier League), è valutato ben 30 milioni di euro dal club inglese. Prezzo che, scrive L'Equipe, ha però scoraggiato il Milan, intenzionato a spendere di meno. L'affondo per l'attaccante da affiancare a Santiago Gimenez comunque non arriverà prima della metà del mese di agosto.