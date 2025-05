Milan, Ibrahimovic: "Abbiamo perso la battaglia, ma il futuro ci dirà chi vincerà la guerra"

Ibrahimovic è stato uno dei dirigenti più criticati dalla Curva Sud nella maxi-contestazione che si è tenuta davanti a Casa Milan prima dell'ultima partita di Serie con il Monza. Dopo quasi una settimana, l'ex attaccante si è affidato ai suoi canali social per esplicitare tutto il suo disappunto per il rendimento della squadra prima allenata da Paulo Fonseca poi da Sergio Conceiçao: "Questa non era la stagione che sognavamo. Non era quello per cui abbiamo lottato. Un trofeo, una finale di Coppa Italia persa: non abbastanza per un club come il nostro". Nella seconda parte del suo post, Ibra ha già voglia di rivalsa: "Avremo perso la battaglia quest'anno, ma il futuro ci dirà chi vincerà la guerra. Ci rialziamo, cresciamo e tonriamo più forti. Forza Milan sempre".