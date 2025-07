Milan: spunta Estupinian per la fascia sinistra, l'alternativa è un altro Brown. Fissato il budget

Il Milan di Allegri si appresta a concludere la prima parte del ritiro con la stessa necessità dello scorso 7 luglio: avere dei nuovi terzini titolari dopo gli addii di Walker e Theo Hernandez. Se per la fascia destra i fari sono puntati su Marc Pubill (Tare conta di chiudere a giorni dopo i problemi per Guéla Doué), sul fronte opposto si monitora con attenzione il profilo di Pervis Estupinian, 27enne colombiano in scadenza nel 2027 con il Brighton. Nelle ultime ore, rivela Matteo Moretto, i rossoneri avrebbero avuto dei primi contatti con il club inglese per capire la fattibilità dell'operazione. Difficile però immaginare che i Seagulls si accontentino di 15 milioni di euro, ossia il budget fissato dal club rossonero per rinforzare le fasce laterali.