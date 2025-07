Jashari, il Milan aspetta una risposta: intanto non gioca l'amichevole col Bruges

Il pressing del Milan per Ardon Jashari prosegue. Nei giorni scorsi i rossoneri hanno presentato un'offerta da 32,5 milioni di euro più bonus al Bruges e sono ancora in attesa di una risposta ufficiale dal Belgio. Situazione che tiene tutto in stand-by, ma con una novità importante sullo sfondo che potrebbe anticipare una possibile svolta sull'operazione. Dopo aver esseri presentato al ritiro di inizio stagione e aver sostenuto solo un allenamento personalizzato, Jashari non è stato infatti inserito nella lista dei convocati per l'amichevole contro la Lokomotiv Zagabria e la sua assenza, dopo il muro iniziale, potrebbe essere interpretata come un segnale di apertura da parte del Bruges.