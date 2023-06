Milan, ufficiale Loftus-Cheek: contratto quadriennale per l'inglese

MILAN

Altro rinforzo, dopo Sportiello, per i rossoneri che abbracciano l'inglese classe 1996

Ruben Loftus-Cheek è ufficialmente un giocatore del Milan. Il centrocampista, dopo aver vissuto la prima giornata da neo rossonero giovedì con visite mediche alla Madonnina ed essere passato poi al Centro Ambrosiano dove ha completato la procedura per l'ottenimento dell'idoneità sportiva, si è successivamente trasferito in sede per la firma per l'accordo ufficializzato nelle scorse ore. Per l'ex Chelsea contratto da 4 milioni di euro a stagione che lo legherà al Milan fino al 2027.

Loftus-Cheek arriva dal Chelsea per 18,5 milioni di sterline bonus compresi (21,5 milioni di euro circa): nessun prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, come avrebbe preferito il Milan, il trasferimento in rossonero è a titolo definitivo. Può giocare da mezzala ma anche da trequartista, andrà a occupare uno slot da extracomunitario che sembrava destinato al giapponese Kamada.

IL COMUNICATO DEL MILAN

IL SALUTO DI LOFTUS-CHEEK AL CHELSEA

Loftus-Cheek ha salutato il Chelsea sui social: "Non so nemmeno da dove cominciare. Sono stato al Chelsea fin dall'età di 8 anni, ho fatto la gavetta e ho giocato da calciatore professionista in questo club... Sono passato da ragazzo a uomo in questo club ed è difficile dire addio a tante persone che mi hanno aiutato a diventare la persona e il giocatore che sono oggi. È tempo per me di iniziare una nuova avventura nel calcio, di vivere in un nuovo Paese e di sperimentare una nuova cultura, ma spero davvero che le nostre strade si incrocino di nuovo in futuro. Grazie di tutto".