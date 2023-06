Milan, è il giorno di Loftus-Cheek: visite e poi la firma

© twitter

In casa Milan è il giorno di Ruben Loftus-Cheek. L'inglese, sbarcato ieri sera a Milano, si è recato questa mattina alle 8.30 presso la clinica "La Madonnina" (nel video gentilmente concesso da Milannews.it) per svolgere la prima parte dei test medici necessari a certificarne l'idoneità sportiva che sarà poi concessa dal Centro Ambrosiano, dove si recherà immediatamente dopo. Svolte le visite, l'ex Chelsea si riposerà per qualche ora in albergo prima di recarsi in sede a firmare il contratto che lo legherà al Milan fino al 2028.