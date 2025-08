Nuovi contatti nel pomeriggio tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez. Gli azzurri hanno ulteriormente alzato l’offerta per il terzino a 17 milioni, pagabili in quattro esercizi. Non andranno oltre questa cifra, forti della volontà del ragazzo, che ha ribadito il no al Wolverhampton. Gli inglesi sono arrivati a offrire 20 milioni. Intesa totale tra Napoli e Juanlu Sanchez, adesso si attende l’ok del Siviglia.