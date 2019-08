Mercato Milan: nuovi contatti per Correa, André Silva è in uscita

MOSSE ROSSONERE

Rafael Leao non sarà l'unico colpo in attacco del Milan che dopo aver sistemato Cutrone al Wolverhampton, punta a fare lo stesso con André Silva. La cessione del portoghese resta fondamentale per sferrare l'assalto finale a Angel Correa, il primo obiettivo individuato dalla dirigenza per tecnica e funzionalità nel gioco di Giampaolo. L'Atletico è disposto a trattare, ma la pretesa resta di 50 milioni di euro. Il Milan al momento è arrivato a offrirne 40. Milan: visite mediche per Leao

L'ostacolo principale per arrivare all'argentino al momento è proprio il muro eretto dai Colchoneros, ancora impegnati negli Stati Uniti, nelle richieste economiche per l'attaccante. La trattativa sarà ancora lunga e difficile, ma è ancora viva dopo un raffreddamento negli ultimi giorni. La speranza è che col passare dei giorni l'Atletico possa ridurre le pretese accorciando la forbice tra domanda e offerta. Il Milan ha messo sul piatto 40 milioni, con la possibilità di aumentare leggermente la proposta aggiungendo dei bonus.

Moltissimo però passerà dalla situazione di André Silva, rispedito al mittente dal Monaco dopo alcuni problemi avuti durante le visite mediche nonostante l'accordo tra le società. Jorge Mendes è al lavoro con il club del Principato per spiegare come il problema ai tendini del portoghese non sia così complicato da superare, facendo leva sulla volontà del tecnico Jardim di contare sull'attaccante. I contatti in questi giorni verranno riallacciati con decisione, ma se il Milan potrebbe anche accettare un minimo sconto sul prezzo del cartellino pur di chiudere la questione, è ancora l'accordo tra Monaco e giocatore che deve essere raggiunto.