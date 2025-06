Enzo Maresca è implacabile: per Mike Maignan non ci sarebbe spazio al Chelsea. Dopo essere saltata la trattativa con il Milan prima del Mondiale per Club, l'allenatore dei Blues ha fatto chiarezza su possibili sviluppi futuri: "Robert è il numero uno, abbiamo Filip come numero due. Penders si unirà a noi nelle prossime settimane per analizzarlo, giudicarlo e prendere una decisione definitiva. Poi, per Maignan o altri giocatori, non credo valga la pena parlarne".