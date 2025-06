Dzeko torna in Serie A? Bosniaco a un passo dalla Fiorentina

Ore decisive per il ritorno di un grande attaccante in Serie A: Edin Dzeko sarebbe a un passo dal ritorno in Italia. Il bosianco, dopo due stagioni al Fenerbahçe, sarebbe pronto a dire sì alla Fiorentina. Sul tavolo dell'ex Roma e Inter c'è un contratto di un anno con opzione sul secondo (in base alle presenze) da circa 1,5 mln netti a stagione più bonus. Il bomber 39enne nelle ultime settimane era stato accostato anche al Bologna, ma sembra che ora la Viola sia in netto vantaggio sulla concorrenza: nei programmi dei toscani Dzeko sarebbe il vice di Moise Kean. Nel biennio turco Dzeko ha messo a referto 46 gol e 18 assist in 99 presenze tra tutte le competizioni.