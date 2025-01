Milan: tutto fatto per Morata al Galatasaray. Ora assalto a Gimenez, servono 40 milioni

Con la partenza di Morata il Milan toglie da bilancio quasi 30 milioni (8,33 milioni lordi per 3 anni e mezzo) e con i soldi risparmiati va all'assalto di Santiago Gimenez. Il Feyenoord ha respinto l'offerta del Milan di 30 milioni più bonus ma si può chiudere a 35 milioni più bonus: il club olandese ne chiede 40. Il club rossonero non molla il colpo non prende in considerazione alternative per rinforzare il reparto avanzato (era circolato il nome di Lucca). Allarme rientrato per l'infortunio rimediato in Champions: in caso di chiusura il Milan vuole averlo a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro la Roma, in programma mercoledì sera a San Siro. Con l'arrivo di Morata il Gala potrebbe anche rinunciare a Osimhen dopo il no del Napoli all'offerta di 65 milioni.