Milan-Ricci si farà, ma in estate: contatti avviati da tempo e concorrenza superata

Il Milan vuole fortemente Samuele Ricci e il suo recente rinnovo del contratto con il Torino fino al 2028 non ferma i piani della dirigenza rossonera, che ha già avviato i contatti con l'entourage del centrocampista della Nazionale classe 2001 da qualche settimana e avrebbe già strappato il sì del giocatore. La strategia è quella di preparare la strada adesso per cercare di mettersi alle spalle la folta concorrenza sia in Italia che all'estero e poi affondare il colpo nella sessione di mercato estiva. Dal canto suo il presidente Urbano Cairo, dopo aver respinto le offerte dell'ultima ora - anche da parte dello stesso Milan - ha fissato il prezzo del giocatore e avvisato le tante pretendenti: 40 milioni di euro. Il nome di Ricci, che può agire sia da regista che da mezzala e che garantisce esperienza in mezzo al campo nonostante la sua giovane età, è stato accostato recentemente anche all'Inter nel caso di partenza di Frattesi, direzione Roma. Anche Liverpool e Manchester City avrebbero manifestato un interesse concreto per il centrocampista di Spalletti ma il suo futuro appare già scritto.