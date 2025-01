Milan-Theo Hernandez, rinnovo a un passo: sarà tra i più pagati della rosa

L'impresa in Supercoppa ha portato grande serenità in casa Milan e rilanciato alcuni giocatori in difficoltà come Theo Hernandez. Decisamente in ombra sotto la gestione Fonseca, a Riad il francese ha ritrovato il sorriso con Conceicao in panchina, risultando decisivo nella vittoria contro l'Inter con un gol, un assist e tante buone giocate. Una "rinascita" che ha innescato ripercussioni positive anche fuori dal campo. Sul fronte rinnovo, infatti, per Theo si registra un'importante accelerata verso la fumata bianca.