Sergio Conceiçao ha conquistato la "Theao": così il Milan può davvero credere nella rinascita

Le parole, ma soprattutto le prestazioni di Leao e Theo contro l'Inter hanno aperto il dibattito anche tra i tifosi rossoneri che dopo la sbornia per un successo clamoroso per modalità e avversario si sono fatti la solita, ridondante domanda: perché? Rafa e Theo hanno messo il turbo arando la fascia sinistra come ai vecchi tempi e davanti agli occhi di Pioli in tribuna, ma sono gli stessi che nel mese di dicembre vagavano per il campo tra lo svogliato e il distratto. Perché? Questione di mentalità, appunto, ma forse proprio qui sta il primo grosso lavoro fatto da Sergio Conceiçao: lavorare sulla testa e l'orgoglio, pungere, stimolare, invogliare. E da qui il Milan deve ripartire anche quando in palio non ci sarà un trofeo e all'orizzonte non ci saranno solo sfide contro Juventus e Inter.