Milan, Theo Hernandez dice sì all'Al Hilal: si può chiudere a breve

Dopo Reijnders, altra cessione di un big in vista per il Milan: nelle prossime ore Theo Hernandez dovrebbe passare all'Al Hilal. Il terzino francese ha trovato un'intesa totale con il club arabo allenato da Simone Inzaghi, che aveva offerto 18 milioni di euro a stagione più 1,5 di bonus. Theo Hernandez, che ha già avvisato il Milan della sua decisione, ha fatto domenica un blitz a Milano per incontrare il club saudita, che dovrebbe versare nelle casse dei rossoneri circa 25 milioni più bonus. L'accordo è in dirittura d'arrivo, dopo sei anni in rossonero l'avventura milanese di Theo è ai titoli di coda.