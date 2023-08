Milan, tentativo per Broja: il Chelsea dice no (per ora)  

CACCIA AL 9

Furlani si prepara a cedere Colombo e cerca un nuovo attaccante: c'è l'albanese ma non solo

Un difensore centrale, un terzino sinistro e una punta. Sono i tre profili che il Milan vuole portare a casa per completare il mercato estivo, il primo targato Furlani-Moncada. I colpi sono stati già tanti, ma non è ancora finita: l'obiettivo in casa rossonera è fornire ulteriore profondità alla rosa di Pioli. I fari sono puntati soprattutto sull'attacco dove, sistemate le fasce, resta Olivier Giroud di fatto l'unica vera prima punta. C'è Lorenzo Colombo sì, ma l'ex Lecce è in uscita: non appena il 21enne sarà piazzato in prestito (Cagliari e Genoa in pole per averlo) si affonderà per un altro attaccante.

I tempi sono stretti, così i dirigenti rossoneri si sono mossi in anticipo chiedendo al Chelsea Armando Broja, che ha fatto del suo meglio in carriera in Eredivisie con la maglia del Vitesse nella stagione 20/21 (11 gol in 34 presenze). Il 21enne albanese, alla ricerca del rilancio dopo la rottura del crociato risalente allo scorso dicembre, è il nome più gradito: la formula preferita sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, ma al momento i Blues fanno muro. I londinesi attendono le evoluzioni del mercato, anche se le tante operazioni sull'asse Londra-Milano fanno ben sperare i rossoneri: i prossimi giorni saranno determinanti.

L'alternativa a Broja è rappresentata da Hugo Ekitiké, attaccante del Psg che ha giocato 8 minuti sabato sera in occasione della sfida col Lorient in Ligue1. I parigini lo considerano un esubero, ma il classe 2002 non partirà in saldo: servono 30 milioni di euro, decisamente troppi in questa fase. Il Milan lo monitora ed aspetta eventualmente gli ultimi giorni di mercato per farsi avanti.