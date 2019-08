Milan, Suso nel mirino del Lione: "Profilo che stiamo seguendo"

Nella sfida di ICC contro il Manchester United è stato il migliore fra i suoi e al termine della gara Marco Giampaolo non ha usato mezzi termini per esaltarlo: "Suso è un fuoriclasse, è un giocatore forte e noi i giocatori forti dobbiamo tenerli. L’ho detto anche alla società e a lui. Non è un problema. Sono innamorato, mi fa impazzire". Il tecnico del Milan, molto soddisfatto dal rendimento del 25enne nella nuova posizione di trequartista, 'incrocia le dita' e spera che lo spagnolo resti in rossonero anche dopo il 2 settembre, cioè dopo la chiusura del mercato. L'ex Liverpool ha infatti estimatori in Italia (la Roma) ma non solo. Suso diventa fantasista

Nello specifico è un club francese ad aver messo nel mirino Suso. Si tratta del Lione come ha confermato il suo presidente, Jean-Michel Aulas, a RMC Sport: "E' uno dei profili che stiamo seguendo". Lo scorso 15 luglio è scaduta la clausola rescissoria (valida solo per l'estero) da 38 milioni e ora il Diavolo valuterebbe la cessione della propria stella per una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni, non intendendo in ogni caso scendere sotto i 30 milioni.

Nonostante le parole di Giampaolo, quello di Suso sarebbe un 'sacrificio necessario' per poter finanziare altre operazioni in entrata, leggasi Angel Correa. Inoltre la sua partenza garantirebbe un'importante plusvalenza. La situazione è fluida: Alessandro Lucci, agente dell'andaluso, oggi era a Casa Milan per discutere del suo assistito con i dirigenti rossoneri. In caso di permanenza andrebbe ridiscusso e rinnovato il contratto, perché Suso chiede un significativo adeguamento. Questa ipotesi però sbarrerebbe la strada a Correa, a meno che arrivi l'offerta giusta per Kessie. Sta a Boban, Maldini e Massara decidere quale strada prendere.