Milan: Suso, confronto con la dirigenza per dirsi addio

MERCATO MILAN

Grandi manovre in uscita in casa Milan. Sono giorni caldi per Suso, che ha avuto un colloquio con la società durato 45' in cui ha chiesto di essere ceduto. Il club è disposto ad accontentarlo, ma vuole fare cassa o inserirlo come contropartita in uno scambio utile tipo Under della Roma. Sullo spagnolo c'è anche il Siviglia. Per quanto riguarda Piatek, il polacco è finito nel mirino del Barcellona alla caccia di un vice-Suarez. In uscita anche Calhanoglu.

Nelle ultime due gare di campionato Suso non ha visto il campo, il rapporto con i tifosi è ormai rotto da tempo e lo spagnolo ha capito che è giunta l'ora di cambiare aria. Purtroppo per il Milan, le deludenti prestazioni di questa prima metà stagione ha avuto effetti anche sul valore del suo cartellino, passato da 40 a 25 milioni. Nell'incontro odierno è emersa chiara la volontà del ragazzo di andare via, ma anche quella della società di non disperdere un capitale. In parole povere il Milan non ha problemi a privarsene, ma vuole fare cassa o inserirlo in qualche operazione vantaggiosa in modo da fare plusvalenza.

L'arrivo di Ibrahimovic ha definitivamente oscurato la stella di Piatek, a segno in Coppa Italia con la Spal ma anche lui spettatore nelle ultime due di campionato. Dalla Spagna riportano un interesse del Barcellona, che deve trovare un sostituto di Suarez, ai box per 4 mesi. Il polacco è un profilo che interessa, ma non è l'unico e per ora dalla Catalogna non sono stati fatti passi ufficiali.

Cerca una sistemazione anche Calhanoglu: il suo agente è al lavoro per trovare al turco una nuova squadra ed è stato proposto all'Arsenal, apparso piuttosto freddo all'idea. Alla chiusura del mercato mancano ancora 11 giorni e tutto può succedere.

Vedi anche Milan Milan nuovo, volti nuovi: il 4-4-2 di Pioli funziona