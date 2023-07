Milan: c'è la prima offerta per Pulisic, ma il Chelsea chiede di più

Il Milan comincia a fare sul serio per Christian Pulisic. Secondo The Athletic i rossoneri hanno presentato una prima offerta verbale al Chelsea per il jolly offensivo americano: 14 milioni di euro. I Blues lo valutano di più (nei giorni scorsi si era parlato di 25 milioni) e non sarebbero dunque intenzionati ad accettare la proposta, ma la trattativa è destinata a proseguire anche perché il Milan è forte di un'intesa col giocatore già delineata.