Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Porto, Villas Boas su Rodrigo Mora all'Al Ittihad: "Come al solito si sono tirati indietro"

10 Ott 2025 - 20:19

Il presidente del Porto, André Villas-Boas, ha parlato delle voci di mercato che in esatate hanno interessato Rodrigo Mora. Il gioiellino portoghese classe 2007 era finito nel mirino dell'Al Ittihad salvo poi rimanere a Oporto. L'ex vice di Jose Mourinho ha parlato così della trattativa con i sauditi: "Abbiamo ricevuto un'offerta di 50 milioni di euro per Rodrigo Mora dall'Al Ittihad, un club che, purtroppo, è abituato a manipolare il Porto: ci avevano promesso un rilancio a 63 milioni che non si è mai concretizzato. Il Porto, in ogni caso, non avrebbe ceduto Rodrigo Mora per meno della clausola rescissoria, che all'epoca era di 115 milioni di euro. Tuttavia, parlando con il giocatore e il suo entourage, abbiamo detto che eravamo disposti ad accettare proposte dai 70 milioni di euro. L'offerta promessa non si è mai concretizzata e l'Al Ittihad è nuovamente sparito dal tavolo delle trattative con il Porto".

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Pastorello: "Vi dico la verità su Inzaghi-Al Hilal. Lukaku tornerà più forte, Krstovic all'Atalanta a lungo"

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

La Roma sogna lo scudetto e per gennaio punta a Zirkzee

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

L'Uzbekistan dopo la Cina: Fabio Cannavaro protagonista in panchina al Mondiale 2026

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:02
Bruno Fernandes, Al-Ittihad ancora in agguato
21:01
Lazio, almeno quattro possibili partenti
20:19
Porto, Villas Boas su Rodrigo Mora all'Al Ittihad: "Come al solito si sono tirati indietro"
19:52
Monaco: esonerato l'allenatore Hutter
19:35
Il presidente del Galatasaray: "Rinnovo Icardi? Non è sul tavolo"