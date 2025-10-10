Porto, Villas Boas su Rodrigo Mora all'Al Ittihad: "Come al solito si sono tirati indietro"

Il presidente del Porto, André Villas-Boas, ha parlato delle voci di mercato che in esatate hanno interessato Rodrigo Mora. Il gioiellino portoghese classe 2007 era finito nel mirino dell'Al Ittihad salvo poi rimanere a Oporto. L'ex vice di Jose Mourinho ha parlato così della trattativa con i sauditi: "Abbiamo ricevuto un'offerta di 50 milioni di euro per Rodrigo Mora dall'Al Ittihad, un club che, purtroppo, è abituato a manipolare il Porto: ci avevano promesso un rilancio a 63 milioni che non si è mai concretizzato. Il Porto, in ogni caso, non avrebbe ceduto Rodrigo Mora per meno della clausola rescissoria, che all'epoca era di 115 milioni di euro. Tuttavia, parlando con il giocatore e il suo entourage, abbiamo detto che eravamo disposti ad accettare proposte dai 70 milioni di euro. L'offerta promessa non si è mai concretizzata e l'Al Ittihad è nuovamente sparito dal tavolo delle trattative con il Porto".