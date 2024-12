Milan, sondaggio per Kolo Muani: idea in prestito, ma concorrenza agguerrita

Il Milan, non è un mistero, cerca una nuova punta nel mercato di gennaio e avrebbe fatto un sondaggio per Randal Kolo Muani. L'attaccante francese, che il PSG ha prelevato nel 2023 dall'Eintracht Francoforte per la bellezza di 90 milioni di euro tra parte fissa e bonus, non rientra più nei piani di Luis Enrique e a gennaio cambierà aria. I rossoneri, come riporta Gianluca Di Marzio, lo vorrebbero in prestito, ma il calciatore ha uno stipendio molto alto (cinque milioni più bonus) che i francesi non vogliono accollarsi nemmeno in parte. Per i prossimi sei mesi, sarebbe un'operazione da circa 4 milioni, con zero possibilità di acquistarlo visto il costo altissimo del cartellino.