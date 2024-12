La Juventus continua a pensare all'attacco: oltre a Zirkzee spunta la pista Kolo Muani

La Juventus deve rinforzare l'attacco, e questo è ormai assodato. Oltre a Zirkzee, un nome che stuzzica particolarmente il suo ex allenatore al Bologna e attuale tecnico bianconero, spunta anche la pista che porta a Kolo Muani. La punta francese è in rotta con il Psg per la scarsa considerazione del suo allenatore, Luis Enrique, che non lo considera tra i titolari, preferendogli, di volta in volta, Gonzalo Ramos o finti nueve come Lee e Barcola.