Mercato

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juve

30 Ott 2025 - 18:32
© @juventusfc

© @juventusfc

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juve. Lo ha ufficializzato il club bianconero in un comunicato. " Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026" si legge nella nota che annuncia l'arrivo del'ex ct . " Nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959, Spalletti ha intrapreso la carriera da allenatore 30 anni fa dopo aver indossato da calciatore tra le altre la maglia della Spezia e dell'Empoli - prosegue il comunicato -. Proprio nella società toscana ha iniziato la sua esperienza in panchina, vincendo una Coppa Italia Serie C e conquistando poi spazio in Serie A, riuscendo a imporsi come uno degli allenatori più innovativi del campionato italiano". " La consacrazione arriva con l'Udinese nei primi anni 2000, con cui raggiunge tre anni consecutivi l'accesso alle competizioni europee e nel campionato 2004/05 conquista la prima storica qualificazione in Champions League per il club friulano, che lo porta poi nelle quattro stagioni successive alla Roma, con cui vince due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana - si legge ancora nel testo -. Dal 2009 al 2014 Spalletti ha guidato lo Zenit San Pietroburgo, con cui ha vinto due campionati, una coppa e una supercoppa di Russia, prima di rientrare in Italia sedendo nuovamente sulla panchina della Roma prima e su quella dell'Inter poi al termine della stagione 2022/23 con il Napoli, il tecnico toscano è poi stato il ct della Nazionale Italiana fino allo scorso giugno". " Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera: benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!", conclude il comunicato. 

