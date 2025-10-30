Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, idea Parisi se parte Tavares

30 Ott 2025 - 15:33
© Getty Images

La Lazio, in attesa di capire come potrà muoversi, inizia a pianificare le prime mosse in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sulla lista dei possibili partenti ci sarebbe Nuno Tavares: il portoghese, complice anche qualche guaio fisico, non sembra indispensabile per Sarri e di fronte a una buona offerta i biancocelesti potrebbero decidere di venderlo per fare cassa. Per quanto riguarda il sostituto, la Lazio potrebbe puntare su Fabiano Parisi: il terzino è ai margini della Fiorentina e non è da escludere che scelga di cambiare squadra nei prossimi mesi. 

