Lazio, idea Parisi se parte Tavares

La Lazio, in attesa di capire come potrà muoversi, inizia a pianificare le prime mosse in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sulla lista dei possibili partenti ci sarebbe Nuno Tavares: il portoghese, complice anche qualche guaio fisico, non sembra indispensabile per Sarri e di fronte a una buona offerta i biancocelesti potrebbero decidere di venderlo per fare cassa. Per quanto riguarda il sostituto, la Lazio potrebbe puntare su Fabiano Parisi: il terzino è ai margini della Fiorentina e non è da escludere che scelga di cambiare squadra nei prossimi mesi.