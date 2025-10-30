Messi vorrebbe preparare il Mondiale in Arabia Saudita, ma il ministero dice no

Il calendario non aiuterà sicuramente Lionel Messi che, in vista dei Mondiali 2026, dovrà stare fermo almeno quattro mesi a causa dello stop dell'MLS. Per arrivare all'appuntamento nelle condizioni migliori, il fuoriclasse argentino avrebbe voluto giocare nella Saudi League ricevendo però un secco no dal ministero: "La squadra di Messi mi ha contattato durante il Mondiale per Club la scorsa estate. Voleva giocare in Arabia Saudita durante la pausa di quattro mesi del campionato americano per prepararsi alla Coppa del Mondo del 2026 - ha spiegato il direttore generale della Mahd Academy for Talent Development Abdallah Hammad in un podcast sul media saudita Thmanya -. "Ho presentato la proposta al ministro, ma si è rifiutato di far venire Messi per soli quattro mesi e la questione è stata chiusa. Ha detto che il campionato saudita non sarebbe stato un ritiro di allenamento".