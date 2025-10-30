Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Serbia, Paunovic è il nuovo commissario tecnico

30 Ott 2025 - 16:03
© Getty Images

© Getty Images

La Federcalcio serba (FSS) ha nominato l'ex giocatore e allenatore Veljko Paunovic nuovo Ct della nazionale, dopo le dimissioni di Dragan Stojkovic all'inizio di questo mese. Paunovic, 48 anni, che ha guidato la Serbia alla vittoria della Coppa del Mondo Under 20 nel 2015, guiderà la nazionale nelle ultime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro l'Inghilterra a Londra il 13 novembre e la Lettonia in casa il 16 novembre. La Serbia è attualmente terza nel Gruppo K, dietro Inghilterra e Albania, e la Federazione ritiene che le sue possibilità di qualificarsi per la Coppa del Mondo siano ancora vive. Stojkovic, si è dimesso il 12 ottobre, dopo la sconfitta interna per 1-0 contro l'Albania. Ex attaccante, Paunovic ha giocato in particolare per l'Atlético Madrid dal 1997 al 2005. Dopo essere diventato allenatore, ha guidato le nazionali giovanili serbe, vincendo la Coppa del Mondo Under 20 nel 2015 contro il Brasile. Ha allenato anche negli Stati Uniti e in Messico. 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Juve su Spalletti, il tecnico ha cambiato idea? "Difficile pensare di giocare contro il Napoli"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:03
Serbia, Paunovic è il nuovo commissario tecnico
15:33
Lazio, idea Parisi se parte Tavares
14:40
Dalla Spagna: due top club su Vlahovic
13:35
Koulibaly e il retroscena su Ancelotti: "A Napoli fu decisivo per trattenermi"
12:25
Borussia Dortmund, in primavera la deadline per il rinnovo di Schlotterbeck