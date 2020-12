Milan, si decide il futuro di Calhanoglu: l'agente incontra il club

RINNOVO COMPLICATO

A Casa Milan è il giorno della verità per Hakan Calhanoglu. L'agente del giocatore turco, Gordon Stipic, incontrerà infatti i dirigenti del club per discutere con Frederic Massara e Paolo Maldini del futuro del numero 10 rossonero, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Dopo il gelo degli ultimi mesi, un tentativo concreto di trovare un accordo per il rinnovo quindi, anche se le parti restano piuttosto lontane: l'agente del turco chiede 5,5 milioni, il Milan ne offre 3,5, ma l'intesa potrebbe essere trovata a metà strada (4 milioni più bonus).

Il trequartista turco sa bene quanto il suo ruolo sia centrale per il Diavolo e quindi chiede un aumento importante dell'attuale ingaggio (2,5 milioni), ma nelle ultime settimane il desiderio del ragazzo di continuare al fianco di Ibrahimovic e degli altri compagni ha portato Calhanoglu a fare delle riflessioni e sembra che le parti possano riavvicinarsi e magari anche raggiungere un accordo.

L'incontro odierno in questo senso potrebbe già essere decisivo e portare alla fumata bianca tanto attesa dai tifosi rossoneri. Se non si dovesse arrivare ad un accordo, Calhanoglu potrebbe andare via a parametro zero e gli estimatori del turco di certo non mancano: nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento di tutte le big del calcio italiano, con Napoli, Juventus e Inter pronte ad approfittare della situazione per soffiarlo al Milan, ma l’offerta più importante arriverebbe dall’Inghilterra, con il Manchester United che sarebbe intenzionato a puntare forte su di lui.

Il Milan, dal canto suo, non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu dovesse saltare e per questo ha già puntato il mirino su diversi profili, come per esempio quello di Dominik Szoboszlai (che però sembra essere molto vicino al Lipsia) e quello del Papu Gomez, in partenza da Bergamo a gennaio.

