Milan, senti Hernandez: “Il mio momento migliore, se potessi resterei per sempre”

L'INTERVISTA

"Penso di essere nel momento migliore della mia carriera”. Dopo la doppietta al Parma che ha evitato al Milan la prima sconfitta in campionato da marzo, Theo Hernandez ha parlato della sua esperienza in Italia e del momento della squadra alla radio spagnola Onda Cero, facendo anche una vera e propria dichiarazione d’amore ai rossoneri: “Se potessi resterei per sempre perché qui sto benissimo. Non ho mai pensato a un ritorno al Real Madrid”.

Il francese ha quindi svelato la chiave del suo momento di forma: “Al Milan ho tanta fiducia, ciò che mi mancava al Real Madrid. Sono arrivato lì quando ero ancora giovane e non ho giocato tanto e questi due fattori mi hanno condizionato. Non so se ora abbiano dei rimpianti, da quando sono al Milan sto giocando abbastanza bene".

E “abbastanza bene” sta giocando anche la squadra di Pioli, che a sorpresa dopo 11 giornate comanda la classifica: “Per molti anni il Milan non è stato come adesso, penso che però ora possa portare via il titolo alla Juventus”, ha dichiarato Theo. Senza paura, seguendo l’esempio di Ibra: “è un giocatore incredibile, ci aiuta e ci consiglia molto e bene”.

Vedi anche Milan Ibra indica la via: "Il Milan deve avere il coraggio di sognare lo scudetto"