Atalanta, Gomez via già a gennaio: Milan e Inter alla finestra

L'OCCASIONE

Le strade di Alejandro Gomez e dell'Atalanta si divideranno a breve. Ormai la rottura tra il "Papu" e Gasperini è insanabile e l'argentino è destinato a lasciare Bergamo. Probabilmente già a gennaio, come hanno fatto intuire le parole del giocatore, che preannunciava spiegazioni appena chiusa la sua avventura alla Dea.

Vedi anche Atalanta Atalanta, Papu Gomez: "Non posso difendermi, la verità quando andrò via" Un fulmine a ciel sereno, o quasi, che ha improvvisamente acceso anche il prossimo mercato invernale. Perché Gomez fa gola a diverse squadra, con Milan (come alternativa a Calhanoglu per via di un rinnovo difficile) e Inter (De Paul richiede un investimento da 30 milioni) su tutte, ma anche Roma e Psg interessate all'operazione. E potrebbero farsi avanti altri club..

L'Atalanta, dal canto suo, si è già rassegnata alla cessione e per liberarsi del "problema", potrebbe accettare un'offerta inferiroe al reale valore dell'attaccante classe 1988. Magari una cifra attorno ai 7/8 milioni di euro.

Vedi anche Mercato Gomez, l'agente: "Napoli? Presto per parlare di mercato" Il giocatore, invece, spera di potersi liberare a zero, chiedendo a Percassi una risoluzione anticipata come "ringraziamento" per aver sempre rifiutato diverse offerte interessanti in un recente passato. Un addio in pace, ma sempre un addio.