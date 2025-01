Milan, Conceiçao è una furia: "Mentalità da cambiare, se mancano le basi è difficile"

Il tecnico portoghese non ha voluto cercare alibi per la sconfitta, ma spera negli ultimi giorni un aiuto dal mercato: "Avevo solo 17 giocatori, ho messo Tomori e Terracciano come terzini. Questo è un momento così, ma non voglio parlare di queste scuse o di un arbitraggio non al livello della Champions League. Ma non mi va. Con la dirigenza abbiamo un discorso aperto per cercare dove migliorare, cerchiamo soluzioni per farlo ma abbiamo ancora tutto in mano per andare avanti".