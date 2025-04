Serie A, Atalanta-Bologna 2-0: Retegui e Pasalic rilanciano la Dea

LE STATISTICHE

• Prima vittoria in casa in campionato nel 2025 per l’Atalanta: l’ultima era datata dicembre 2024 contro l’Empoli.

• Il Bologna torna a perdere un match di Serie A per la prima volta dal 22 febbraio contro il Parma (0-2 anche in quel caso).

• Solo quattro tiri oggi per l’Atalanta: mai meno per la Dea in un match di questa Serie A.

• Mateo Retegui ha partecipato attivamente a 28 gol in questa Serie A (23 gol e 5 assist): solo Salah, Kane e Marmoush hanno fatto meglio di lui nei maggiori cinque tornei europei 24/25.

• Mateo Retegui ha segnato il suo gol più veloce in Serie A: non era mai andato a bersaglio nei primi 3 minuti di gioco.

• Solamente Filippo Inzaghi (24 nel 1996/97) ha segnato più gol in una singola stagione di Serie A con la maglia dell'Atalanta rispetto a Mateo Retegui (23 in questo torneo) – a 23 anche Duván Zapata nel 2018/19.

• Quello di Retegui (2 minuti e 10 secondi) è il gol più veloce segnato dall’Atalanta in Serie A da quello di Pasalic nel luglio 2020 contro il Brescia (1.29 in quel caso).

• Era dal 21 settembre 2021 contro il Sassuolo che l’Atalanta non andava a segno in Serie A nei primi 3 minuti di gioco (Gosens in quel caso).

• Assist numero 7 per Raoul Bellanova in questa Serie A, eguagliato il suo record in un singolo massimo campionato: 7 nel 2023/24 con il Torino.

• Raoul Bellanova è uno dei tre soli giocatori – insieme ai rossoneri Pulisic e Leao – capace di fornire almeno 7 assist in ognuno dei due ultimi campionati di Serie A (23/24 e 24/25).

• Terzo gol in campionato per Mario Pasalic, che non andava a referto in Serie A da oltre 5 mesi (ultima rete il 10 novembre contro l’Udinese).

• L’Atalanta ha ritrovato la rete in un match casalingo di Serie A dopo 417 minuti di digiuno: dal gol di Djimsiti al Torino a quello di Retegui al Bologna oggi.

• Quello di Retegui è il gol più veloce subito dal Bologna in questo campionato.

• Gli ultimi otto gol di Retegui in Serie A erano arrivati in trasferta: l’attaccante dell’Atalanta non segnava in campionato in casa dal 18 gennaio contro il Napoli.

• Riccardo Orsolini ha collezionato oggi la presenza numero 250 con la maglia del Bologna in tutte le competizioni, mentre Tommaso Pobega e Nicolò Casale hanno giocato la loro 100ª gara in Serie A.