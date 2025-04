Milan, battere l’Atalanta per sperare ancora nell’Europa

La giornata di Pasqua di concluderà con il big match tra Milan e Atalanta. Dopo la straripante vittoria in casa dell’Udinese, i rossoneri sono a caccia di punti fondamentali per continuare a tenere vive le speranze di qualificazione in una competizione Europea. Discorso diverso, invece, per la Dea, ora al terzo posto (a +2 sulla Juve quarta) dopo aver battuto il Bologna in casa mettendo fine a una striscia di tre sconfitte consecutive. Nonostante il divario in classifica, sono ben 10 i punti che separano le due squadre, i precedenti a San Siro sorridono ai rossoneri: il Milan, infatti, ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide giocate in casa nel girone di ritorno di Serie A contro l’Atalanta, quella del 30 marzo 2008 terminata 2-1 per la Dea. Considerando tutti i precedenti in Serie A, invece, i rossoneri potrebbero subire due sconfitte consecutive contro i bergamaschi per la prima volta nel massimo torneo: l’ultima volta è accaduto tra maggio 2014 e gennaio 2015.