Mercato Milan, Francisco Trincao alternativa a Marcus Rashford

Il Milan punta forte su Marcus Rashford e l'incontro di ieri con gli agenti testimonia la volontà del club rossonero di approfondire ogni aspetto del possibile affare, che comunque presenta diversi paletti. Ovviamente il primo è economico, servirebbe un sostanzioso aiuto da parte del Manchester United e del giocatore per abbassare il pacchetto stipendio più diritti d'immagine: per sei mesi sono circa 6,5 milioni di euro, cifra alta considerando che lo stipendio più alto nella rosa del Milan è quello di Leao, che ne guadagna sette ma in tutta la stagione. Poi c'è da valutare la posizione dei Red Devils, che contemporaneamente stanno valutando se cedere in prestito Zirkzee (sul quale è forte la Juve), e non si priverebbero di due giocatori nello stesso reparto già a gennaio. Infine la concorrenza, Borussia Dortmund su tutti.