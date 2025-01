Lazio-Fazzini, strada in salita: il Napoli va in vantaggio

Escluso per la prossima gara dell'Empoli in casa del Venezia, Jacopo Fazzini è al centro di un intreccio di mercato riguardante Lazio e Napoli. I biancocelesti, fa sapere Il Messaggero, non possono andare oltre un prestito con obbligo di riscatto fissato nel 2026 a quota 10 milioni di euro. Troppo poco per i toscani desiderosi di incassare subito circa un milione e poi 12-14 al completamento dell'operazione. Questa distanza potrebbe favorire De Laurentiis, pronto a chiudere l'affare nei prossimi giorni.