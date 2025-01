Milan, ritorno di fiamma per Arda Güler: si punta al prestito

Güler è sbarcato in Liga nel 2023, ma ha fatto il suo esordio con i Blancos solo a gennaio 2024 dopo una lunga serie di guai fisici. Nella scorsa stagione ha collezionato ben 6 gol in appena 12 presenze complessive, ma in quella attualmente in corso ha faticato a imporsi tra i titolari, vista anche la foltissima concorrenza: un gol in campionato, una doppietta in Coppa del Re, questo il suo bottino fin qui.