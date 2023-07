Milan-Pulisic: intesa con il giocatore, il Chelsea chiede 25 milioni

Manovre rossonere

L'ala statunitense vuole i rossoneri, ma il club londinese vorrebbe monetizzare la cessione nonostante la scadenza nel 2024

© Getty Images Il Milan ha in mano l'accordo con Christian Pulisic, non ancora quello con il Chelsea che chiede 25 milioni. Il giocatore ha accettato la corte dei rossoneri, che ora devono trovare la quadra con il club di Boelhy. Lo statunitense è in scadenza nel 2024, non ha ricevuto alcuna offerta di rinnovo e fa parte delle numerosissime cessioni previste dal nuovo corso dei blues.

Milan e Chelsea sono in ottimi rapporti, l'affare Loftus-Cheek ha soddisfatto entrambe le parti e le possibilità di trovare un accordo per il cartellino di Pulisic ci sono. I rossoneri continuano a tenere sott'occhio comunque numerose piste alternative: dal parametro zero Adama Traorè, che stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio avrebbe espresso la propria preferenza per il club milanese rispetto alla Roma, fino al più costoso Samuel Chukwueze, per cui il Villarreal chiede 30 milioni di euro e per cui servirebbe prima la cessione di uno degli extracomunitari della rosa.

