Milan, porte girevoli in sede: incontri con gli agenti di Paquetà e De Paul

A nove giorni dal gong finale il mercato del Milan è ancora sospeso tra possibili uscite e obiettivi desiderati ma qualcosa si muove, come dimostra la giornata odierna, intensa sotto il profilo degli incontri in sede. Tra mattino e pomeriggio si sono affacciati a Casa Milan prima Agustín Jiménez, procuratore di Rodrigo De Paul e Marias Zaracho (ma anche di Angel Correa), poi Eduardo Uran, procuratore di Lucas Paquetà, e infine Alessandro Luci, per il giovane Jean Marcelin.

Procedendo con ordine, prima è stato il turno di Jimenez, non nuovo dalle parti di via Aldo Rossi visto che la scorsa estate aveva trattato con i rossoneri per Correa, poi rimasto all'Atletico Madrid. Ora i profili più caldi portano a De Paul, centrocampista classe 1994 dell'Udinese in passato accostato all'Inter, e a Zaracho: il centrocampista del Racing Club de Avellaneda agisce da trequartista ma se la cava bene anche sugli esterni e come seconda punta, se ne era parlato ad agosto quando ancora c'era Giampaolo, può tornare di attualità in futuro visto che Boban e Maldini lo stimano. Costo della clausola rescissoria: 18 milioni di euro.

Il meeting con Uran è più proiettato al presente, Paquetà è in uscita ma l'unica vera squadra interessata, il Paris Saint Germain, non si è mai spinta oltre i 20 milioni di euro. Al Milan serve aggiungere almeno 10 milioni in più visto il costo a bilancio del brasiliano (31 milioni), il confronto è stato utile per fare il punto della situazione.

Infine Alessandro Luci con la proposta di Jean Marcelin, difensore classe 2000 dell'Auxerre, squadra di Ligue 2, profilo da tenere in considerazione se Gabbia dovesse partire (su di lui Sampdoria e soprattutto Parma)