Milan, doppio fronte per Pioli tra Verona e la... Roma: ma l'Europa è assoluta priorità

MILAN

Domenica c'è la sfida con l'Hellas ma in casa rossonera l'obiettivo fondamentale è ora il derby italiano in Coppa

"Under pressure" cantavano i Queen nel lontano '81, canzone che deve essere risuonata anche alle orecchie di Stefano Pioli dopo il sorteggio di Europa League che ha messo davanti ai rossoneri la Roma di De Rossi. L'ennesimo derby dopo i due già affrontati nella scorsa stagione con Napoli e Inter: proprio l'uscita con i nerazzurri in semifinale ha ridimensionato il grande percorso in Champions dei rossoneri dieci mesi fa agli occhi di tanti tifosi. Se la sorte con i capitolini dovesse essere la medesima, le critiche sarebbero feroci: d'altronde il campo ha detto che Calabria e compagni sono superiori ai capitolini.

Non da oggi, ma da anni e a parlare sono i numeri: 6 incroci nelle ultime tre stagioni con quattro vittorie milaniste e due pareggi. Nell'era Mou Pioli non ha mai sbagliato, ma adesso c'è De Rossi e la musica è cambiata. Il tecnico parmense dovrà quindi ri-studiare da capo l'avversario conscio che l'ambiente non gli perdonerà un eventuale ko. Il tutto in una stagione che ha visto sfumare l'obiettivo scudetto con troppo anticipo.

Il tutto in favore dei cugini nerazzurri, uno smacco ancora più grande. All'orizzonte c'è anche l'ennesima stracittadina, che cascherà poco dopo il ritorno dell'Olimpico: anche qui il margine d'errore del Milan sarà bassissimo. Troppe le batoste nell'ultimo periodo per considerare il derby un semplice scontro con i rivali di sempre, a maggior ragione considerando lo scenario che vedrebbe l'Inter scudettata in caso di successo dopo i 90 minuti regolamentari. Insomma nel prossimo mese, o poco più, Pioli si troverà davanti una serie di ostacoli da superare a tutti i costi: ne andrà anche della sua conferma. Davanti a questo quadro la trasferta di Verona di domenica (ore 15) ricca di insidie, è passata in secondo piano. Ma attenzione: c'è un secondo posto da giocarsi con la Juve, anche questo avrà il suo peso nei giudizi finali.