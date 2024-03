Europa League, il calendario a confronto di Milan e Roma verso la grande sfida 

QUARTI EUROPA LEAGUE

Pioli e De Rossi dovranno fronteggiare le rispettive stracittadine ma non solo: per i giallorossi c'è il Bologna

© Getty Images Per la prima volta nella storia Milan e Roma si affronteranno nelle coppe europee. Un derby che quasi nessuno voleva, ma che permetterà all'Italia di portare almeno un club in semifinale in Europa League. Le due sfide saranno ravvicinate: l'11 aprile l'andata a San Siro, il ritorno sette giorni più tardi all'Olimpico. Nei due precedenti stagionali i rossoneri di Pioli sono sempre usciti vincenti, ma in casa giallorossa a far sperare è l'andamento di Lukaku e compagni dopo l'arrivo di Daniele De Rossi e l'addio di Mou: la musica è cambiata. Una discriminante non poco potrebbero essere gli impegni delle due squadre in campionato, con i rossoneri praticamente certi di un posto nella prossima Champions League. Rassicurazione che invece non c'è per i capitolini, impegnati nella rincorsa al quarto posto occupato dal Bologna. Il vantaggio dei felsinei al momento, si assesta a quota tre punti quando mancano dieci giornate esatte al traguardo.

Proprio quel Bologna che la Roma affronterà pochissimi giorni dopo la sfida di ritorno col Milan. Un vero e proprio spareggio che si aggiunge al derby con la Lazio previsto di un soffio prima dell'andata a San Siro. Insomma De Rossi dovrà gestire bene le forze: il turnover sarà scontato. A proposito di derby: anche i rossoneri dovranno vedersela con l'Inter successivamente al match dell'Olimpico. Con che umore ci arriveranno Calabria e compagni? Lo scopriremo, l'unica certezza è che i rossoneri avranno poco margine di errore visti i dolorosi precedenti con i cugini. Ma c'è di più: uno scenario vede l'Inter campione d'Italia in caso di successo nella stracittadina. Un motivo in più in quel di Milanello per non mollare totalmente gli ormeggi in Serie A.

Il calendario a confronto

SERIE A 30esimo turno Fiorentina-Milan; Lecce-Roma

SERIE A 31esimo turno Milan-Lecce; Roma-Lazio

EUROPA LEAGUE ANDATA Milan-Roma (11 aprile)

SERIE A 32esimo turno Sassuolo-Milan; Udinese-Roma

EUROPA LEAGUE RITORNO Roma-Milan (18 aprile)

SERIE A 33esimo turno Milan-Inter; Roma-Bologna