Milan, Pavlovic dice no al Fenerbahce

José Mourinho ha messo gli occhi su Strahinja Pavlovic: il club turco ha fatto sapere al Milan di essere disposto a offrire 18 milioni di euro, la cifra pagata dai rossoneri in estate per prelevarlo dal Salisburgo, in questa sessione invernale ma il difensore serbo ha detto no. Intercettato da Meridian Sport durante Olimpia Milano-Partizan Belgrado di Eurolega, Pavlovic ha detto: "No, no resto qui". A meno di ulteriori sviluppi, dunque, il 23enne resterà a Milano, nonostante abbia perso in fretta il posto da titolare acquisito a inizio stagione: nella testa del giocatore c'è la voglia di riacquistare centralità nel progetto, soprattutto se alla fine Tomori dovesse passare alla Juventus.