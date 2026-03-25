Milan, parte la campagna rinforzi: Castro e Goretzka i primi obiettivi
Allegri chiede rinforzi in attacco e a centrocampo, ma costi e concorrenza complicano i piani
Santiago Castro e Leon Goretzka. Sono questi i nomi caldi del mercato del Milan in questo primissimo scorcio di primavera. In attesa di capire come finirà la stagione rossonera, la dirigenza è già al lavoro per regalare ad Allegri una squadra in grado di lottare in campionato, ma anche competere in Champions League. La rosa attuale ha bisogno di essere chiaramente rinforzata per aumentare gli obiettivi e per questo si sta lavorando in ogni reparto.
Quello più deficitario è forse l'attacco, dove a inizio stagione mancava un vero numero 9, vuoto che l'arrivo di Fullkrug a gennaio non è riuscito a colmare. Così ecco crescere l'interesse per Castro. Il suo profilo sta prendendo sempre più quota a Milanello, anche se l'argentino piace a diversi top club italiani e il Bologna è interessato a far salire le sue quotazioni. Si parla di una cifra attorno ai 40 milioni, non proprio abbordabile per le casse del Milan. Che intanto lo ha visionato da vicino nel recente match contro la Lazio.
Concorrenza alta anche per Goretzka, che in estate si libererà a zero dal Bayern Monaco. Gli agenti del centrocampista tedesco sarebbero già stati contattati dai rossoneri su esplicita richiesta di Allegri, che dopo Modric vuole un altro giocatore di esperienza in mezzo al campo. Come detto, però, gli ostacoli non mancano. A partire da uno stipendio fuori budget visto che oggi Goretzka guadagna qualcosa come 17-18 milioni di euro lordi.
In più ci sono gli occhi della ricca Premier League su di lui, in particolare dell'Arsenal. Ma il giocatore ha estimatori anche all'Atletico Madrid. L'Italia, però, sembrerebbe una destinazione gradita, anche perché dalla Serie A hanno bussato in tanti alla sua porta. Insomma, sia per Castro, sia per Goretzka ci sarà da sgomitare.