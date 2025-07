Javi Guerra rifiuta il rinnovo con il Valencia: Milan e United alla finestra

Javi Guerra ha detto no. Il centrocampista spagnolo si aspettava "qualcosa di più" dalla proposta di rinnovo che i vertici del Valencia gli hanno messo sul tavolo e ora quello del classe 2003 torna a essere un nome caldissimo sul mercato. Non solo il Milan, che non l'ha mai perso di vista pur prediligendo la pista Jashari, ma anche il Manchester United è molto interessato a Guerra. Gli spagnoli però, dopo aver già perso Mosquera a prezzo di saldo, per Guerra non intendono fare sconti (anche a causa di una percentuale che dovranno corrispondere al Villarreal): servono almeno 27 milioni per portarlo via dal Mestalla. Diavoli avvertiti.