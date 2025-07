La Fiorentina sta costruendo una squadra di livello per Stefano Pioli e gli acquisti sono rappresentati anche dalle mancate cessioni. Dopo essersi difesa dagli assalti dell'Arabia Saudita per Kean, la Viola ha proposto all'attaccante un lungo rinnovo di contratto a oltre 4 milioni di euro a stagione. Oltre a lui, si lavora anche per blindare Dodò, a cui sono stati offerti circa 3 milioni l'anno fino al 2030.