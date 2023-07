Milan-Musah: affare fatto, al Valencia 20 milioni e bonus

MANOVRE ROSSONERE

L'uscita di Rebic ha spianato la strada all'americano e permesso ai rossoneri di mettere sul piatto l'offerta giusta

Yunus Musah è di fatto un nuovo giocatore del Milan. La cessione di Ante Rebic al Besiktas ha sbloccato definitivamente la trattativa per il centrocampista americano e permesso ai rossoneri di mettere sul piatto l'offerta giusta e trovare l'accordo con il Valencia a 20 milioni più due di bonus. Il giocatore potrebbe a questo punto avere il via libera dal club spagnolo per sostenere le visite mediche nei prossimi giorni, presumibilmente all'inizio della prossima settimana, e firmare con il Milan un quadriennale con opzione per un altro anno a 2 milioni a stagione.

Vedi anche Mercato Musah ha deciso: vuole solo il Milan, ma il Valencia non molla Musah, appena 20 anni ma già 27 presenze nella nazionale maggiore a stelle e strisce, è cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal per poi sbarcare in Liga nel 2020. In tre stagioni a Valencia ha collezionato 108 presenze e 5 reti.

Nel frattempo, come detto, è tutto fatto per la cessione in Turchia di Rebic, ormai fuori dal progetto tecnico e nemmeno convocato per la tournée negli Stati Uniti: il croato volerà domenica a Istanbul per accasarsi al Besiktas a titolo definitivo (contratto fino al 2025) con un piccolo indennizzo e bonus che dovrebbero arrivare a circa due milioni, di fatto i soldi che mancavano al Milan per accontentare il Valencia per Musah. Il croato saluterà così i rossoneri dopo 4 stagioni e 29 gol in 123 partite.

Sempre al Besiktas potrebbe accasarsi Junior Messias: la prima offerta del club turco è stata ritenuta bassa dai rossoneri che comunque trattano. Poi spetterà al giocatore decidere se accettare o meno la destinazione.