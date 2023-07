Musah ha deciso: vuole solo il Milan, ma il Valencia non molla

MANOVRE ROSSONERE

Il centrocampista ha deciso di accettare la proposta rossonera, ma c'è ancora distanza tra i due club

Yunus Musah ha deciso: vuole solo il Milan. Il centrocampista ha detto chiaramente al Valencia che la sua intenzione è quella di vestire la maglia rossonera e adesso tocca alle società mettersi d'accordo. Gli spagnoli chiedono 25 milioni di euro, il Milan non vuole andare oltre i 20 e spera che la decisione del giocatore possa pesare. La trattativa per il 20enne nazionale americano con cittadinanza inglese va avanti ormai da tempo e i contatti proseguiranno ancora nei prossimi giorni.

A breve, però, ci sarà un incontro tra l'agente del giocatore e lo stesso Valencia per capire se ci sono margini di trattativa. Al momento entrambe le società restano ferme sui loro passi, ma, come detto, la volontà del giocatore potrebbe anche in questo caso pesare molto. Ed è proprio su questo che puntano in via Aldo Rossi.